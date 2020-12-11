أكد الأمين العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم الجمعة من ولاية خنشلة، عن إطلاق "عما قريب" منصة رقمية تروج لتاريخ الجزائر.

وأوضح ذات المسؤول لدى إشرافه رفقة وزير النقل، لزهر هاني ووزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، بمقر ولاية خنشلة على الاحتفالات الرسمية الوطنية بالذكرى الـ 60 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960، بأن وزارة المجاهدين وذوي الحقوق تهدف إلى "نقل ذاكرة الثورة التحريرية من خلال استعمال التكنولوجيات الحديثة وذلك من خلال المشروع الذي تعمل عليه حاليا وهو التحضير لإطلاق منصة رقمية جامعة تسوق من خلالها لتاريخ الجزائر".

وأضاف ربيقة بأن "الجزائر تملك تاريخا كبيرا مما يستوجب استخدام هذه الوسائط للترويج لتاريخ ونضالات شعبها طيلة أزيد من 130 سنة من الاحتلال".

وأردف بأن وزارة المجاهدين وذوي الحقوق "تكرس كل ما لديها من إمكانات لخدمة فئة المجاهدين وذوي الحقوق لكنها اليوم أمام مسؤولية تاريخية وهي ضرورة نقل هذه الذاكرة التاريخية للأجيال الصاعدة من خلال تثبيتها في منصة رقمية بهدف ترسيخ القيم الوطنية والحفاظ على تاريخ الجزائر والجزائريين سيما في ظل تقدم سن المجاهدين وذوي الحقوق".