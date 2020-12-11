أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أن مصنع شركة "إر ـ فارم" الذي يجري بناؤه بالاشتراك مع حكومة العاصمة سينتج حوالي 10 ملايين جرعة شهريا من اللقاح الروسي "سبوتنيك V " المضاد لفيروس كورونا.

ولفت سوبيانين خلال زيارة تفقدية لموقع الإنتاج إلى أن الكمية المستهدفة من اللقاح الروسي ضد كورونا، ستتاح حين تعمل المنشأة بكامل طاقتها الإنتاجية. وسيتم استثمار 10 مليارات روبل في هذا المصنع المشترك بين حكومة موسكو وشركة "إر ـ فارم" الرائدة في مجال الصناعات الدوائية. وقال عمدة العاصمة الروسية بهذا الشأن: "ستصبح موسكو أكبر موقع لإنتاج اللقاح الوطني ضد كوفيد - 19.

وسيتم في الأسابيع المقبلة، افتتاح مصنع أدوية حديث في (المنطقة الاقتصادية الخاصة) تكنوبوليس بموسكو، الذي سيكون لديه القدرة الكافية لتطعيم ليس فقط سكان موسكو، ولكن أيضا سكان العشرات من الكيانات الأخرى للاتحاد الروسي. وكما تعلن الشركة، أنه سيتم إنتاج حوالي 10 ملايين جرعة لقاح شهريا.

وهذا يعني أنه سيكون أحد أكبر المواقع في روسيا".