أيدت محكمة إيطالية، أمس الخميس، الحكم على المهاجم البرازيلي الدولي السابق المخضرم روبينيو، بالسجن تسع سنوات، لاغتصابه امرأة في العام 2013 حين كان لاعبا في صفوف فريق ميلان.

وأكد قضاة محكمة الاستئناف في ميلانو الحكم الصادر غيابا عام 2017، بحق روبينيو وأحد أصدقائه، بتهمة العنف الجنسي الجماعي، الذي يعود تاريخه إلى يناير 2013 ونشرت قناة "غلوبو سبورتس" التلفزيونية، مقتطفات من تسجيل استخدمه المدعون الإيطاليون لضمان إدانة اللاعب الأسبق لريال مدريد الاسباني، حيث يزعم أن اللاعب يقول "أنا أضحك لأنني لا أهتم، المرأة كانت ثملة تماما، إنها لا تعرف حتى ما حدث".

وكان روبينيو وصديقه ضمن مجموعة من ستة رجال متهمين بالمشاركة في الاغتصاب الجماعي، لامرأة ألبانية تبلغ من العمر 22 عاما في ملهى ليلي في ميلانو. وأمرت المحكمة لاعب منتخب "السامبا" السابق، ورفيقه بدفع تعويضات للسيدة موضوع الدعوى بشكل مشترك قدرها 60 ألف أورو، فيما منعت المحاكمة عن الأشخاص الأربعة الباقين.

واضطر نادي سانتوس البرازيلي لفسخ عقده مع روبينيو مؤخرا، في ظل الضغوط التي مورست على الفريق على خلفية إدانة النجم البرازيلي.