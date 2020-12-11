وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على فتح باب التقدم بطلبات تنظيم المسابقات القارية التي ستقام مستقبلا في صورة دوري أبطال إفريقيا 2021 و 2022 ، كأس الكونفيدرالية 2021 و 2022 و 2023 وبالإضافة إلى دوري أبطال السيدات 2021.

وفي ذات الصدد تم تأكيد تخصيص المسابقات التالية بالفعل ضمن المواعيد النهائية المنصوص عليها في لائحة الكاف:

كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021

2023كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار

كأس الأمم الإفريقية بغينيا 2025

بطولة الأمم الإفريقية للمحليين بالكاميرون 2020

بطولة الأمم الإفريقية للمحليين بالجزائر 2020

كأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة بالمغرب 2021

2021 كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة بموريتانيا