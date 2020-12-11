تمكنت قوات الشرطة، بأمن ولاية غليزان، إثر عمليات شرطة واسعة النطاق مست مختلف أحياء المدينة للقضاء على أوكار الجريمة، من توقيف 29 شخص من بينهم 9 أشخاص محل بحث من قبل العدالة تورطوا في قضايا مختلفة.

خلال هذه العملية تم حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت بـ426 قرص مهلوس، كمية من الكيف المعالج، 166 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام وثلاث أسلحة بيضاء، حيث تم تقديم جميع الموقوفين أمام العدالة.