سجلت الجزائر، 542 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب آخر إحصائية كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم الجمعة.

ويبقى عدد الحالات المسجلة تحت حاجز 600 إصابة لليوم الخامس على التوالي، فيما ارتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة منذ شهر فيفري الفارط إلى 91121 حالة.

كما توفي 11 شخصا جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" خلال نفس الفترة وفق ما أعلنت اللجنة العلمية المختصة، ما رفع العدد الإجمالي إلى 2575 وفاة.

فيما يخص حالات الشفاء فقد بلغ عددها الإجمالي 59590 حالة بعد إحصاء 455 حالة تعافي في آخر 24 ساعة، كما يتواجد 46 مريضا حاليا في العناية المركزة.