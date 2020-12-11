افتتحت، اليوم الجمعة، الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بإجراء 6 لقاءات انتهى أغلبها بنتيجة التعادل، وميزها البداية القوية لحامل اللقب.

وضرب شباب بلوزداد، حامل لقب الموسم الماضي، بقوة في أولى لقاءاته في بطولة 2020-2021، وعاد بفوز عريض من ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو أمام الشبيبة المحلية استقر عند نتيجة 3-0 تناوب على تسجيلها حمزة بلحول (د24 )، أمير سعيود ( د 30 ) والعربي ثابتي ( د 69 ).

في مقابلة أخرى، نجت مولودية الجزائر من الهزيمة أمام نادي بارادو بملعب الدار البيضاء بالعاصمة، وأدركت التعادل في الدقائق الأخيرة من اللقاء بهدف فريوي، بعدما تقدم شبان الأكاديمية بهدف بوزوك في الشوط الأول.

كما انتهت ثلاث لقاءات أخرى بالتعادل جمعت أولمبي المدية بمولودية وهران (1-1)، نصر حسين داي بجمعية عين مليلة (1-1) وسريع غليزان بشبيبة الساروة (0-0)، فيما حققت شبيبة سكيكدة فوزا مهما على ميدانها ضد أهلي برج بوعريريج (1-0).

وستستكمل الجولة غدا السبت بإجراء 4 لقاءات.

النتائج:

شبيبة سكيكدة - أهلي برج بوعريريج 1 - 0

سريع غليزان - شبيبة الساورة 0 - 0

أولمبي المدية - مولودية وهران 1 - 1

نصر حسين داي - جمعية عين مليلة 1 - 1

شبيبة القبائل - شباب بلوزداد 0 - 3

نادي بارادو - مولودية الجزائر 1 - 1

السبت 12 ديسمبر:

نجم مقرة - اتحاد بسكرة

اتحاد بلعباس - وفاق سطيف

شباب قسنطينة - جمعية الشلف

وداد تلمسان - اتحاد الجزائر