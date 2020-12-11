أفاد بيان لخلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة أنه في حدود الساعة 08:35 من صباح اليوم تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية بئر غبالو بـ45 كلم جنوب غرب مقر ولاية البويرة، من أجل إنقاذ شخص يبلغ من العمر 47 سنة من جنس " ذكر" أمام مقام الشهيد مقابل مقر البلدية بئر غبالو من الموت المحقق .

الحادثة تمثلت في اقدام الشخص على اضرام النار في جسده، تم إنقاذه من طرف اعوان الحماية المدنية بإخماد النار من على جسده و تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له و نقله الى عيادة متعددة الخدمات بئر غبالو.