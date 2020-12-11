البويرة: إنقاذ شخص اضرم النار في جسده

مجتمع
11 ديسمبر 2020 () - البويرة: سمير قميري
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أفاد بيان لخلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة أنه في حدود  الساعة 08:35  من صباح اليوم تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية بئر غبالو بـ45 كلم جنوب غرب مقر ولاية البويرة، من أجل إنقاذ شخص يبلغ من العمر 47 سنة من جنس " ذكر"  أمام مقام الشهيد مقابل  مقر البلدية بئر غبالو من الموت المحقق .

الحادثة تمثلت في اقدام الشخص على اضرام النار في جسده، تم إنقاذه من طرف اعوان الحماية المدنية بإخماد النار من على جسده و تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له و نقله الى عيادة متعددة الخدمات بئر غبالو.

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