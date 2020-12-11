أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن القوائم المختصرة لجوائزه السنوية.

وضمّت القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب كل من روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني ومنتخب بولندا، ليونيل ميسي أسطورة برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني فضلاً عن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال.

أما على مستوى المدربين فقد ضمّت اللائحة المصغرة كل من الألماني هانزي ديتر فليك مدرب بايرن ميونيخ ومواطنه يورغن كلوب مدرب ليفربول، والأرجنتيني مارسيلو بييلسا مدرب ليدز يونايتد.

من جهة أخرى سيتنافس كل من البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول) والألماني مانويل نوير (بايرن ميونيخ) ويان أوبلاك (أتلتيكو مدريد) على جائزة أفضل حارس مرمى.

أما بالنسبة لجائزة بوشكاش لأفضل هدف فسيراهن عليها كل من الأوروغواياني لويس سواريز (أتلتيكو مدريد) ومواطنه جيورجيان دانيال دي أراسكاييتا بينيديتي (فلامنغو) وسون هيونغ مين (توتنهام).