أصيب شخصان، اليوم الجمعة، بحروق إثر انفجار للغاز في مدينة الشريعة في ولاية تبسة، حسب بيان للمديرية الولائية للحماية المدنية.

وجاء في البيان "تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشريعة، مساء اليوم الجمعة، لأجل إسعاف وتحويل شخصين لهما حروق من الدرجة الأولى أعمارهما (29 سنة له حروق على مستوى الوجه واليدين و45 سنة له حروق على مستوى اليدين والرجلين)".

وأضاف البيان "الشخصين أصيبا جراء انفجار لغاز المدينة المتسرب الذي كان متبوعا بحريق داخل مركز حراسة بورشة خاصة على مستوى حي طريق تبسة بالشريعة".

وتم إسعاف المصابين وتحويلهما إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى الشريعة –حسب نفس البيان-.