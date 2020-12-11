كشف بيان لأمن ولاية البويرة أنه و في إطار التدابير الوقائية و التحسيسية الرامية للحد من تفشي انتشار عدوى فيروس كورونا كوفيد19 سخرت مصالح أمن ولاية البويرة كافة إمكانياتها المادية و البشرية لمواجهة ومكافحة انتشار هذا الفيروس منذ بدايته.

وبسبب عدم احترام هذه الإجراءات من طرف فئة معينة، جعل وحداتنا المكلفة والعاملة بالميدان تحرر مخالفات ضدهم توزعت بـ1000 مخالفة للأشخاص، بسبب عدم ارتداء القناع الواقي و332 مخالفة بسبب عدم احترام التباعد الاجتماعي الجسدي إضافة إلى وضع 93 مركبة في المحضر مع تسجيل 22 مخالفة تتعلق بعدم احترام البروتوكول الصحي في وسائل النقل.

وفي نفس النشاط فقد تم تسجيل 199 مخالفة مرتبطة بعدم تنظيف وتطهير المحلات. إضافة إلى 133 عدد المخالفات المرتبطة بالممارسات التجارية .

وتابعت للإجراءات فقد تم المتابعة القضائية في حق 978 شخص.