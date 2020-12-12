أعطت الولايات المتحدة مساء الجمعة موافقتها على استخدام لقاح فايزر/بيونتيك لمكافحة وباء كوفيد-19 ممهدة الطريق أمام بدء حملة تلقيح واسعة النطاق في كل أنحاء البلاد فيما وعد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بأن أول جرعة ستكون خلال "أقل من 24 ساعة".

بضغط من ترامب لتسريع منح التصريح الطارئ، أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (اف دي أيه) في رسالة أنها أعطت موافقتها على استخدام اللقاح.

وبذلك تصبح الولايات المتحدة سادس دولة تعطي موافقتها على اللقاح الذي تصنعه شركة فايزر/بيونتيك الأمريكية-الألمانية، بعد بريطانيا وكندا والبحرين والسعودية والمكسيك. ويفترض أن تعطي وكالة الأدوية الأوروبية موافقتها بحلول نهاية ديسمبر.

ورحب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الجمعة بهذا النبأ بتغريدة قصيرة على تويتر قائلا "اليوم حققت بلادنا معجزة طبية". وأضاف "بدأنا بالفعل في إرسال اللقاح إلى كل ولايات" البلاد، مشيرا إلى أن "أولى عمليات التلقيح ستتم في أقل من 24 ساعة".

وقال إن "الحكّام يُقرّرون أين يجب أن تذهب اللقاحات في ولاياتهم ومَن سيتلقّاها أولاً". وتابع "نريد أن يكون مواطنونا الأكبر سناً ومقدّمو الرعاية والإسعافات الأولية أوّل مَن يتلقّاها".

مرت ثلاثة أسابيع فقط منذ أن تقدم المصنعون بطلبهم للحصول على ترخيص لهذا اللقاح، والذي اشترت الولايات المتحدة منه مسبقا مئة مليون جرعة.

كما اشترت الولايات المتحدة الجمعة من جانب آخر مائة مليون جرعة إضافية من لقاح آخر هو لقاح "موديرنا" وبذلك ضاعفت عدد الجرعات المطلوبة مسبقا من شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية هذه.