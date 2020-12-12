حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من استمرار تساقط الأمطار الغزيرة وهبوب رياح قوية، على ولايات بغرب ووسط وشرق الوطن اعتبارًا من صبيحة اليوم السبت.

وأوضح تنبيه لذات المصالح من المستوى الثاني برتقالي أن رياحا قوية ستهب على ولايات الشلف، الأغواط، تلمسان، تيارت، الجلفة، سعيدة، سيدي بلعباس، مستغانم، المسيلة، معسكر، وهران، البيض، النعامة، عين تيموشنت وغليزان. وذلك بداية من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة التاسعة (00:21) ليلا، على أن تتراوح سرعتها بين 50 إلى 60 كلم في الساعة.

بينما تشهد مناطق بوسط وشرق البلاد بداية من صبيحة اليوم وحتى الساعة السادسة (00:18) مساء تساقط أمطار غزيرة، ستتراوح كميتها بين 20 إلى 30ملم، والولايات المعنية هي بجاية ، تيزي وزو، البويرة، جيجل، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، ڨالمة، برج بوعريريج وميلة.