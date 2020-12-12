منح الاتحاد العربي لكرة اليد موافقته المبدئية لترجي أرزيو الناشط في بطولة القسم الممتاز لاستضافة البطولة العربية للأندية المقررة شهر أكتوبر المقبل، حسبما علم يوم الجمعة لدى إدارة النادي الناشط في بطولة القسم الممتاز.

وأوضح رئيس الترجي، أمين بن موسى، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنّ الاتحادية الجزائرية للعبة تلقت مراسلة من طرف الاتحاد العربي بتاريخ 10 ديسمبر الجاري تؤكد القبول المبدئي للهيئة العربية لطلب الترجي لتنظيم المسابقة.

وأضاف نفس المسؤول بأن الاتحاد العربي، يعتزم إرسال لجنة عنه إلى الجزائر لمعاينة المرافق الرياضية والفندقية المعنية باستضافة الدورة وتقييم القدرات التنظيمية.

وسيتم بعد هذه الزيارة، المقررة في الأشهر القليلة المقبلة، منح الموافقة النهائية من عدمها إلى الفريق لاستضافة البطولة العربية للأندية مع التوقيع على اتفاقية بينه وبين الاتحاد العربي.