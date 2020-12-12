ترك الدولي الجزائري السعيد بن رحمة انطباعا حسنا عند دخوله أساسيا لأول مرة رفقة ناديه ويست هام ضد نادي ليدز يونايتد، أمس الجمعة، والتي انتهت بفوز "المطارق" بهدفين لواحد في افتتاح المرحلة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشعلت مراوغات بن رحمة خلال المباراة مواقع التواصل الاجتماعي كـ"تويتر" و"فايسبوك" خصوصا تلك اللقطات التي تعرف بـ"الروليت" على طريقة نجم ريال مدريد السابق ومدربه الحالي زين الدين زيدان، وهي التي أبدع فيها اللاعب السابق لـ" برينتفورد".

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالشخصية القوية والثقة الكبيرة لبن رحمة واختلفت تعاليق المتابعين في الجزائر وحتى خارجها بين من طالب بن رحمة بالمواصلة على هذا النسق وآخر بضرورة تسجيل الأهداف للبقاء ضمن حسابات الناخب الوطني جمال بلماضي.