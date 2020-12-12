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سعيود: حققنا أفضل انطلاقة وسنكون أقوى مستقبلا

رياضة
12 ديسمبر 2020 () - شاهر.ع
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قال متوسط ميدان شباب بلوزداد أمير سعيود بأن فريقه سيكون أفضل وأقوى خلال المباريات القادمة.

وأضاف سعيود عقب تحقيق "أبناء العقيبة" لأول فوز خارج الديار أمام شبيبة القبائل " الحمد الله على هذا الفوز، لا يوجد أفضل من هذا السيناريو بتحقيقنا للفوز الرابع على التوالي، الكل يعلم الظروف التي مررنا بها خلال التحضيرات".

وأضاف " الفوز في تيزي وزو له طعم خاص، مع تواصل المباريات سيتحسن النسق ويرتفع أكثر، البداية تبشر بالخير، الشكر للجميع".

 

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