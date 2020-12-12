قال متوسط ميدان شباب بلوزداد أمير سعيود بأن فريقه سيكون أفضل وأقوى خلال المباريات القادمة.

وأضاف سعيود عقب تحقيق "أبناء العقيبة" لأول فوز خارج الديار أمام شبيبة القبائل " الحمد الله على هذا الفوز، لا يوجد أفضل من هذا السيناريو بتحقيقنا للفوز الرابع على التوالي، الكل يعلم الظروف التي مررنا بها خلال التحضيرات".

وأضاف " الفوز في تيزي وزو له طعم خاص، مع تواصل المباريات سيتحسن النسق ويرتفع أكثر، البداية تبشر بالخير، الشكر للجميع".