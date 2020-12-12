تم بولاية مستغانم، اليوم السبت، تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد مخطط الدعم اللوجستيكي والتحضير لعملية التلقيح ضد فيروس "كوفيد-19" التي يترأسها والي الولاية، وتتكون من مصالح الأمن، المد يرين التنفيذيين لقطاعات الصحة، التربية، الحماية المدنية، الكشافة الإسلامية، الهلال الأحمر الجزائري.

وستعمل اللجنة على وضع كل الترتيبات والتنظيم في نقل وتخزين وتوزيع اللقاح ضد فيروس كورونا، وخلال الاجتماع الذي خصص لهذا الغرض قدم مدير الصحة الإستراتيجية التي وضعتها المديرية فيما يخص عملية التلقيح، حيث تم إحصاء 7 غرف تبريد موجودة على مستوى المؤسسات الاستشفائية بالولاية إضافة إلى غرف التبريد التابعة للجامعة والمؤسسات الخاصة،

كما تم اقتراح إنشاء وحدة مركزية للتخزين للمحافظة على اللقاح، واستخدام 12 شاحنة نقل على الأقل يوميا، وتم إحصاء عدد وحدات التلقيح الثابتة على مستوى كل البلديات، 36 تابعة لقطاع الصحة و42 خارج القطاع على غرار قاعات العلاج وغيرها من المنشآت التابعة للقطاعات الأخرى، مع إحصاء الوحدات المتنقلة لمناطق الظل بالتنسيق مع الحماية المدنية.

وخلال الجلسة حرص الوالي على ضرورة تبني إستراتيجية ممنهجة للعملية حتى تسير في ظروف جيدة والأخذ بجميع الاحتياطات والإجراءات والتدابير الكفيلة بإنجاحها كما دعا إلى الاستعانة بالخبراء والأساتذة والأطباء من أجل الإثراء.

وكذا إحصاء وسائل التبريد والتخزين الموجودة على مستوى المؤسسات الاستشفائية والجامعات وحتى المؤسسات الخاصة، وإحصاء الأماكن المناسبة مهما كان نوعها، وإحصاء عدد المستخدمين الذين سيقومون بعملية التلقيح، وتحديد المناطق البعيدة كالجبلية ومناطق الظل.