نفذ مجهولون هجوما مسلحا على مدرسة داخلية شمالي نيجيريا، مساء أمس الجمعة، وقاموا باختطاف عشرات الأطفال.

ووفقا لصحيفة "ذيس داي" النيجيرية، اقتحم مجهولون يركبون دراجات نارية، المدرسة الداخلية التي تقع في مدينة كانكارا بولاية كاتسينا، حوالي الساعة 00:22 مساء أمس الجمعة، وقاموا بإطلاق النار العشوائي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في المدرسة: "خطفوا العديد من طلابنا الذين كانوا داخل المدرسة. لا أستطيع تحديد عدد الأشخاص الذين تم اختطافهم، لكن كان عددهم كبير".

وتابع المصدر :"طلبنا هذا الصباح من الطلاب المتبقين في المدرسة مغادرتها. وأولياء أمورا لأطفال المخطوفين موجودون معنا هنا في محاولة لمعرفة مكانهم".

والجدير بالذكر أنه تم تنفيذ الهجوم بعد 48 ساعة من وصول الرئيس النيجيري محمد بخاري إلى مسقط رأسه في كاتسينا، لقضاء الأسبوع هناك.