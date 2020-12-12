قرر مجلس قضاء تيبازة اليوم السبت تأجيل محاكمة نشناش زوليخة- شفيقة المسماة "السيدة مايا" المدانة ابتدائيا في قضايا فساد بمحكمة الشراقة بـ 12 سنة سجنا نافذا، إلى جلسة يوم 26 ديسمبر.

وجاء قرار غرفة الجنح بتأجيل محاكمة الاستئناف للمرة الثالثة على التوالي بطلب من دفاع الأطراف المتهمة في القضية على اعتبار أن دفاع المتهمة الرئيسية "السيدة مايا" غائب عن جلسة اليوم لأسباب صحية.

و كانت محكمة الشراڨة قد أدانت بتاريخ 14 أكتوبر الماضي في جلسة علنية ابتدائية نشناش زوليخة- شفيقة بـ 12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 6 ملايين دج إلى جانب إدانة ابنتيها إيمان وفرح بـ 5 سنوات سجنا نافذا لكل واحدة منهما وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار مع أمر بمصادرة ممتلكاتهم.

وسلطت محكمة الشراڨة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة وغرامة واحد مليون دينار على والي الشلف الأسبق، محمد غازي، المتورط أيضا في هذه القضية إلى جانب إدانة نجله بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500.000 دج.

للإشارة، يتابع المتورطون في هذه القضية بجنح "تبييض الأموال" و"استغلال النفوذ" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"نهب أموال عمومية" و"تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة" و"تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج".

كما أدانت غرفة الجنح لذات المحكمة بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها واحد مليون دينار لكل من والي وهران الأسبق عبد الغني زعلان وكذا المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل بصفتهما متورطين أيضا مع "السيدة مايا" في قضايا فساد.

و حكم على المستثمرين المقاولين، بلعيد عبد الغني وبن عائشة ميلود على التوالي بـ 7 و 10 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل منهما.

أما النائب البرلماني السابق المتقاعد عمر يحياوي (في حالة فرار في الخارج) فقد تمت إدانته بـ 10 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار ومصادرة الأملاك وإصدار أمر دولي بالقبض عليه.

كما ألزم منطوق الحكم الابتدائي السيدة مايا و ابنتيها بدفع مبلغ 600 مليون دينار جزائري كتعويض للخزينة العمومية عن الأضرار التي تسببوا فيها.