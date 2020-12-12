شرعت الناحية العسكرية الثالثة في حملة واسعة للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية، والكشف عن فيروس كورونا، تحت إشراف أطباء مختصين، لفائدة سكان المناطق المعزولة بكل من ولايات أدرار، بشار وتندوف وذلك تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي. وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المبذولة للمساعدة الطبية لفائدة المواطنين القاطنين بالمناطق النائية، حيث سيستفيد الساكنة في هذه المناطق من التشخيص السريع، والعلاج والأدوية من خلال تسخير عدة أطقم طبية مجهزة بكل الوسائل الطبية.

وقد انطلقت حملة التلقيح من قرية القطراني في بني ونيف وحاسي المير بولاية بشار، ومنطقة أم لعسل بولاية تندوف، ومنطقتي اسبع وتسابيت في لاية أدرار لتشمل سكان جميع مناطق الظل بما في ذلك مناطق الولاية المنتدبة برج باجي مختار على الحدود مع دولة مالي التابعة للناحية العسكرية السادسة.