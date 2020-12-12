أقدم عشرات المحتجين، ظهر اليوم السبت، على غلق الطريق الوطني رقم واحد قرب حي الوئام الآهل المعروف باسم حي عجلانة بالمخرج الغربي لمدينة قصر البخاري جنوبي المدية، متسببين في تعطيل حركة المرور ومرغمين بذلك عابري الطريق على قطع مسافات إضافية في طرق اجتنابية متعددة.

وجاءت هذه الحركة الاحتجاجية ردا على وفاة شاب عمره 29 سنة اليوم بمستشفى محمد بوضياف بعاصمة الولاية، كان قد نقل إليه تحت تأثير إصابات بليغة جراء تعرضه لاعتداء بالسلاح الأبيض قبل يومين بمحاذاة بيته بالحي المذكور.

وجدد المحتجون مطلبهم للسلطات المحلية من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من تعرضهم لمخاطر العنف والاعتداءات.