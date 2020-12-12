داهم عناصر الشرطة القضائية للأمن الولائي لوهران، ليلة الخميس إلى الجمعة، مطعما فاخرا يقع في حي ميرامار بوسط المدينة، بسبب عدم التزام مسيره بإجراءات الحجر والوقاية من وباء كورونا. حيث بقي هذا المطعم يشتغل خارج الأوقات المسموح بها إلى غاية ساعات متأخرة من الليل.

ويستقطب عددا كبيرا من الزبائن بسبب إغلاق المطاعم والملاهي تنفيذا لإجراءات الحجر الصحي. وتم خلال هذه العملية توقيف قرابة 50 شخصا منهم 12 امرأة، تم اقتيادهم إلى مقر الأمن الولائي. كما تقرر إغلاق هذا المطعم وإخضاع مالكه للإجراءات القانونية.

وقبلها أوقفت مصالح الأمن الحضري لحي "إيسطو" التابع لأمن دائرة بير الجير، مسير "نادي الشيشة" في فندق فخم يقع في الحي الإداري المقابل لمحكمة وهران ـ فلاوسن. وهذا بسبب عدم احترامه لإجراءات الحجر الصحي.

وتبين خلال التحقيق الأمني أن مسير هذا النادي الذي استأجر فضاء مغلقا في الفندق المذكور، يمارس نشاطه دون سجل تجاري. وبعد تقديمه أمام القضاء يوم 9 ديسمبر الجاري، تقرر إيداعه رهن الحبس المؤقت في انتظار استكمال إجراءات التحقيق القضائي.

أما فيما يخص المقبوض عليهم الخمسين في مطعم وسط المدينة، ليلة الخميس إلى الجمعة، فقد تم تحرير محاضر مخالفات إجراءات الحجر الصحي في حقهم وتم إطلاق سراحهم، فيما يتواصل التحقيق الأمني مع مسير المطعم ومالكه. ومن جهة أخرى حجزت مصلحة الشرطة القضائية لأمن الولاية الخميس الماضي 5488 قرص مهلوس، وأوقفت مروجها البالغ من العمر 36 سنة.

وهو الذي تم توقيفه متلبسا في وسط المدينة بصدد ترويج المهلوسات، وبعد تفتيش مسكنه العائلي تم العثور على الكمية المحجوزة، وأنجزوا في حقه إجراء قضائي لتقديمه أمام العدالة.