قررت لجنة الانضباط للاتحاد الإفريقي لكرة القدم معاقبة الاتحاد الغامبي للعبة، بعد حادثة احتجاز بعثة منتخب الغابون بمطار العاصمة بانجول في إطار الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون.

وأكدت "الكاف" عبر موقعها الرسمي تفاصيل الواقعة من خلال وصول لاعبي المنتخب الغابوني واحتجازهم في المطار لأكثر من خمس ساعات، ما يعني أن وفد الفريق الغابوني كاملاً قضى الليل على أرضية المطار.

وأضاف ذات المصدر أنه يلتزم الاتحاد الغامبي بقيم الولاء والنزاهة والروح الرياضية وقواعد اللعب النظيف فيما يتعلق باستقبال الوفد الغابوني.

وعليه قررت لجنة الانضباط فرض غرامة على الاتحاد الغامبي قدرها 100.000 دولار أمريكي منها 50.000 دولار أمريكي مع إيقاف التنفيذ شريطة ألا يكون الاتحاد مذنبًا بارتكاب واقعة مماثلة لمدة أربعة وعشرين شهرا.