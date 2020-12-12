دعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، الجزائر إلى الخروج من الجامعة العربية ومنطقة التبادل التجاري العربية واتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، معتبرة أنها باتت تخضع للهيمنة الصهيونية.

وفي كلمة ألقتها في بداية اجتماع المكتب السياسي للحزب، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، انتقدت حنون الخطوة التطبيعية المغربية، معتبرة أنها عبارة عن "عملية مقايضة"، مضيفة أن الرئيس الأمريكي قرر إشعال المنطقة قبل رحيله.

وفي الشأن الوطني، جددت لويزة حنون تحذيرها من "انفجار اجتماعي"، معتبرة أن الحكومة فشلت في تسيير أزمة فيروس كورونا، كما جددت مطالبتها بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.