أكدت إدارة فريق مولودية الجزائر تلقيها لمراسلة من قبل الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم بخصوص تقديم مخطط حول الرحلات إلى الجزائر باستثناء الخطوط الجوية الفرنسية.

وحسب الصفحة الرسمية للفريق على "الفايسبوك" فإن إدارة النادي ستراسل وزارة الخارجية قصد طلب رخصة دخول طائرة الخطوط الملكية المغربية لنقل وفد فريق بافلز البينيني إلى الجزائر مرورا بالدار البيضاء.

وأضاف ذات المصدر أن الإدارة لم تتلقى تتلق أي شيء رسمي يؤكد بأن اللقاء سيلعب خارج الجزائر.