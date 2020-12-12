أكد شريف حجار مدرب اولمبي المدية أن نقطة التعادل التي احرزها فريقه أمام مولودية وهران ترضينا نظرا للضروف التي سبقت اللقاء بسبب عودة لاعبيه المصريين بسبب عدم تلقيهم بمستحقاتهم المالية يومين قبل انطلاق اللقاء.

وأضاف ابن مدينة قالمة أن الأولمبي كان قادرا على تسجيل ثنائية او ثلاثية في شوط اللقاء الاول و الجانب البدني خاننا في المرحلة الثانية، ورغم التعثر الثاني داخل الديار بعد هزيمة شبيبة الساورة قال حجار علينا نسيان لقاء الحمراوة و التركيز على لقاء مولودية الجزائر هذا الثلاثاء و نستهدف العودة بنتيجة ايجابية .