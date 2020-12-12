تم تسجيل 517 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت اليوم السبت، اللجنة العلمية المكلفة برصد و متابعة الجائحة.

و بهذا ينتقل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة في الجزائر اواخر شهر فيفري الماضي 91.638 حالة.

و أضافت اللجنة أن 9 وفياتتم تسجيلها في نفس الفترة لينتقل العدد الإجمالي للوفيات بسبب الفيروس إلى 2.584 وفاة.

فيما تماثل 438 مريضا للشفاء، ليصل إجمالي المرضى المتشافين من الفيروس 60028 شخصا، حسب ما كشف عنه، اليوم السبت الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

و أضاف المصدر أن 42 مريضا يتواجدون حاليا في العناية المركزة.

كما كشف أيضا أن 11 ولاية سجلت من 1 إلى 9 حالات و 21 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 16 ولاية أخرى 10 حالات فأكثر.