حقق نادي وفاق سطيف مساء السبت ثاني إنتصار له هذا الموسم خارج الديار حين نجح في الاطاحة بشبان اتحاد بلعباس بفضل ثنائية غشة في د 8 ولعوافي في د 64 من المباراة ، ما مكنه من الاستحواذ على ريادة ترتيب الرابطة المحترفة الأولى برصيد 7 نقاط كاملة.

وكان اتحاد بلعباس الذي لعب ثالث مباراة رسمية له بتشكيلة غالبيتها من تعداد الرديف قد ظهر تائها خلال معظم فترات المرحلة الأولى ، خاصة بعد تلقيه للهدف الأول من أرجل غشة في د 8 بعد خطأ فادح من الدفاع ، مع أن لاعبيه كانوا اقرب الى تعديل الكفة في الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الأول لولا براعة الحارس خذايرية خاصة عند صده لراسية مترف في د 42.

وكانت المرحلة الثانية قد شهدت لجوء المدرب التونسي لوفاق سطيف إلى تطبيق خطة حذرة تستند على التمركز الجيد في الخلف مع إعتماد المرتدات السريعة ، وهو ما أثمر بهدف ثان من توقيع لعوافي بتصويبة محكمة خادعت حارس اتحاد بلعباس مرسلي ، وهو المعطى الذي تسبب في انهيار معنوي كبير للعناصر الشابة ل "المكرة" نظير ظهور إرهاق بدني كبير لدى هؤلاء ما سهل من مهمة النسر السطايفي" في تسيير اللقاء وذلك إلى غاية الصافرة النهائية للحكم صخراوي.

يذكر أن رصيد إتحاد بلعباس تجمد بعد نتيجة الجولة الثالثة عند حدود نقطة واحدة ما جعله يتذيل الترتيب العام للبطولة.