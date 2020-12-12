غادرت صباح اليوم السبت الطفلة أصالة بن عمار البالغة من العمر 7سنوات قاعة الإنعاش بإحدى المستشفيات في تركيا بعد أن مكثت بها 12ساعة ،على اثر إجراءها لعملياتين جراحيتين على مستوى الظهر المصاب بالسكوليوز منذ ولادتها، الأمر الذي استدعى من عائلتها توجيه صرخة المحسنين الذين وعلى مدار سنة كاملة وتضامنوا مع الطفلة أصالة القاطنة ببلدية وأمري ولاية المدية وتمكنوا من جمع مبلغ 350 مليون الذي مكنها من التنقل رفقة والديها إلى إحدى مستشفيات تركيا وإجراء عمليتين جراحيتين وفي اتصال بوالدها أكد للخبر أن ابنته حالتها مستقرة و من المنتظر أن يعاينها الطاقم الطبي التركي ويقرر تاريخ عودتها إلى ارض الوطن الاثنين المقبل.