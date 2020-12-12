نتائج الجولة الثالثة للرابطة الأولى موبيليس

رياضة
12 ديسمبر 2020 () - واج/س.أ
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النتائج الكاملة والترتيب عقب إجراء مباريات الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، يومي الجمعة و السبت: 

السبت:

نجم مقرة - اتحاد بسكرة                    0 - 0    

اتحاد بلعباس - وفاق سطيف              0 - 2

شباب قسنطينة - أولمبي الشلف          0 - 0    

وداد تلمسان - اتحاد الجزائر              0 - 0

 

الجمعة :

شبيبة سكيكدة - أهلي برج بوعريريج   1 - 0

سريع غليزان - شبيبة الساورة            0 - 0

أولمبي المدية - مولودية وهران          1 - 1

نصر حسين داي - جمعية عين مليلة    1 - 1

شبيبة القبائل - شباب بلوزداد             0 - 3

نادي بارادو - مولودية الجزائر           1 - 1

           

الترتيب              نقاط       لعب      

1. وفاق سطيف     7          3

2. شبيبة الساورة    5         3

--. اتحاد بسكرة     5          3

4. جمعية عين مليلة    4      2        

--. مولودية الجزائر   4       2 

--. أولمبي الشلف   4          3

--. نجم مقرة        4           3

8. شباب بلوزداد    3          1

--. شبيبة سكيكدة   3          2

--. مولودية وهران 3          3

--. نصر حسين داي  3        3

--. سريع غليزان   3         3

--. نادي بارادو     3          3

--. شباب قسنطينة  3          3                     

15. شبيبة القبائل   2          3

--. أهلي برج بوعريريج  2   3

--. وداد تلمسان            2   3

--. اتحاد الجزائر          2    3

19. أولمبي المدية       1     2

--. اتحاد بلعباس           1  3.

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