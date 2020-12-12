نتائج الجولة الثالثة للرابطة الأولى موبيليس
النتائج الكاملة والترتيب عقب إجراء مباريات الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، يومي الجمعة و السبت:
السبت:
نجم مقرة - اتحاد بسكرة 0 - 0
اتحاد بلعباس - وفاق سطيف 0 - 2
شباب قسنطينة - أولمبي الشلف 0 - 0
وداد تلمسان - اتحاد الجزائر 0 - 0
الجمعة :
شبيبة سكيكدة - أهلي برج بوعريريج 1 - 0
سريع غليزان - شبيبة الساورة 0 - 0
أولمبي المدية - مولودية وهران 1 - 1
نصر حسين داي - جمعية عين مليلة 1 - 1
شبيبة القبائل - شباب بلوزداد 0 - 3
نادي بارادو - مولودية الجزائر 1 - 1
الترتيب نقاط لعب
1. وفاق سطيف 7 3
2. شبيبة الساورة 5 3
--. اتحاد بسكرة 5 3
4. جمعية عين مليلة 4 2
--. مولودية الجزائر 4 2
--. أولمبي الشلف 4 3
--. نجم مقرة 4 3
8. شباب بلوزداد 3 1
--. شبيبة سكيكدة 3 2
--. مولودية وهران 3 3
--. نصر حسين داي 3 3
--. سريع غليزان 3 3
--. نادي بارادو 3 3
--. شباب قسنطينة 3 3
15. شبيبة القبائل 2 3
--. أهلي برج بوعريريج 2 3
--. وداد تلمسان 2 3
--. اتحاد الجزائر 2 3
19. أولمبي المدية 1 2
--. اتحاد بلعباس 1 3.