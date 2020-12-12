النتائج الكاملة والترتيب عقب إجراء مباريات الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، يومي الجمعة و السبت:

السبت:

نجم مقرة - اتحاد بسكرة 0 - 0

اتحاد بلعباس - وفاق سطيف 0 - 2

شباب قسنطينة - أولمبي الشلف 0 - 0

وداد تلمسان - اتحاد الجزائر 0 - 0

الجمعة :

شبيبة سكيكدة - أهلي برج بوعريريج 1 - 0

سريع غليزان - شبيبة الساورة 0 - 0

أولمبي المدية - مولودية وهران 1 - 1

نصر حسين داي - جمعية عين مليلة 1 - 1

شبيبة القبائل - شباب بلوزداد 0 - 3

نادي بارادو - مولودية الجزائر 1 - 1

الترتيب نقاط لعب

1. وفاق سطيف 7 3

2. شبيبة الساورة 5 3

--. اتحاد بسكرة 5 3

4. جمعية عين مليلة 4 2

--. مولودية الجزائر 4 2

--. أولمبي الشلف 4 3

--. نجم مقرة 4 3

8. شباب بلوزداد 3 1

--. شبيبة سكيكدة 3 2

--. مولودية وهران 3 3

--. نصر حسين داي 3 3

--. سريع غليزان 3 3

--. نادي بارادو 3 3

--. شباب قسنطينة 3 3

15. شبيبة القبائل 2 3

--. أهلي برج بوعريريج 2 3

--. وداد تلمسان 2 3

--. اتحاد الجزائر 2 3

19. أولمبي المدية 1 2

--. اتحاد بلعباس 1 3.