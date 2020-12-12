أفادت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت، وفاة مشتبه فيه في ترويج المخدرات، أصيب ب"وعكة صحية توفي على إثرها بعد دخوله إلى المستشفى، مبتلعا شيئا غير محدد"، حسب بيان لذات المديرية.

وأوضح ذات المصدر أنه "في حدود الساعة السادسة مساء، من يوم أمس الجمعة، أوقفت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بسطيف المسمى (ز.ي)، 48 سنة، المشتبه فيه في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، بوسط مدينة سطيف، وبحوزته مؤثرات عقلية وقطعة من القنب المعالج، وهذا بعد أن حاول الفرار مبتلعا شيئا غير محدد، أين تم اقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحريات".

وخلال سماع أقواله -يضيف البيان- أصيب بوعكة صحية على إثرها تم نقله مباشرة من طرف الحماية المدنية للمستشفى الجامعي بسطيف، أين توفي بعد دخوله المستشفى".