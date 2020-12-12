واصل مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هجماتهم المركزة والتي استهدفت معاقل ونقاط تمركز قوات المغربية خلف جدران الذل والهوان، لليوم الثلاثين على التوالي، حسب بلاغ عسكري، عن وزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البلاغ العسكري الذي يحمل رقم 30، خلال ليلةِ أمس الجمعة، تحولت حُفَرُ جنود العدو إلى أهداف مباشرة لضربات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، والذي واصل نهار اليوم دك معاقل الغزاة الجبناء محولا نقاط تمركزهم إلى حفر ملتهبة بفعل القصف اليومي.

وقد شهدت ليلةَ أمس وصباحَ اليوم السبت، تنفيذ هجماتٍ عنيفةً استهدفت تمركز قوات الاحتلال المغربي في المواقع التالية:

- قصف عنيف استهدف حفر جنود الاحتلال غرب فدرة لغراب بقطاع حوزة.

وأشار البلاغ إلى وحدات المجد والكرامة قصفت قواعد جنود الاحتلال في المواقع التالية:

- قصف مركز استهدف مواقع العدو في منطقة أمگلي النبكة بقطاع آمگالا.

- قصف مكثف استهدف جحور جنود الاحتلال في منطقة أسويحة الشرقية بقطاع المحبس.

- قصف عنيف استهدف مواقع العدو في منطقة أم لگطة بقطاع المحبس.

وتتوالى هجمات أسود جيش التحرير الشعبي الصحراوي المظفرة مستهدفة مواقع جنود الاحتلال الذين تكبدوا خسائر معتبرة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، وفق البيان.