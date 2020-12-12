توفي شخصان في حادث اصطدام عنيف بين شاحنة ذات مقطورة وسيارة سياحية مساء اليوم السبت ببلدية أولاد فاضل بولاية باتنة المتاخمة لولاية خنشلة، حسب ما أفادت به خلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية .

وأوضح المصدر أن الحادث الذي وقع بالطريق الوطني رقم 88 بإقليم بلدية أولاد فاضل، أسفر عن وفاة الضحيتين البالغتين من العمر 20 و12 سنة بعين المكان .

وقد دخلت وحدتا الحماية المدنية لدائرة تيمقاد بباتنة وتوزيانت بخنشلة لإبعاد المركبتين عن الطريق وتسهيل حركة المرور، فيما تم نقل جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى قايس بولاية خنشلة المجاورة, يضيف المصدر.

من جهتها،فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب وملابسات الحادث.