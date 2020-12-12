في ظل الهاجس الكبير الذي يطارد العديد من سكان بلديات ولاية المدية والذي تحول من اثقل الملفات العالقة بسبب التأخر في توزيع السكنات الاجتماعية، كشف موس جهيد والي ولاية المدية أن ملف السكن يشكل اهتماما كبيرا للسلطات الولائية، مؤكدا ان كل المشاريع السكنية التي انتهت بها الأشغال سيتم توزيعها في الايام المقبلة .

وقال المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي ، خلال استضافته اليوم بإذاعة المدية الجهوية، أن مصالحه تشرفت منذ شهر نوفمبر بالعديد من الزيارات الميدانية والوقوف على البرامج السكنية للإطلاع على مدى تقدم الأشغال، وتذليل العقبات التي تعترض إنجاز هذه البرامج، مضيفا انه قد تم منذ شهر نوفمبر الفارط توزيع العديد من السكنات ببعض البلديات.

و أشار المسؤول ان برنامج التوزيع لازال مستمرا و المشاريع السكنية الجاهزة التي تم ربطها بمختلف الشبكات التقنية جاهزة للتوزيع، حيث من المنتظر ان العملية ستمس 4036 وحدة سكنية قد تم تبليغها لرؤساء الدوائر، هي ايضا وسيتم الإفراج عنها في الايام المقبلة.

وقال موس جهيد ان قوائم المستفيدين هي قوائم مؤقتة للسماح للمواطنين بالطعن فيها وتدرس من قبل اللجان المختصة.