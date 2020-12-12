قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني أن الظروف المناخية و تساقط الامطار الاخيرة، قد ساعد في اجراء عمليات الحرث والبذر في ظروف جيدة خاصة على مستوى ولايات شرق البلاد ملحا في نفس الوقت على ضرورة متابعة سير العملية باستمرار ومضاعفة الجهود ميدانيا لجعل هذا الموسم “موسما عاديا” على الاقل.

وشدد الوزير على ضرورة التركيز على برنامج السقي التكميلي باعتباره “عملية جوهرية وأساسية” لكل المسؤولين والفاعلين في القطاع على المستوى المحلي، حسبما أفاد به اليوم السبت بيان للوزارة.



وأعطى الوزير لدى ترأسه اجتماع تقييمي مع مدراء المصالح الفلاحية لولايات شرق البلاد بالإضافة الى ولايتين جنوبيتين (ورقلة والوادي)، عبر تقنية التحاضر عن بعد، تعليمات صارمة لتحسين استعمال معدات السقي التكميلي غير المستغلة خاصة تلك الموجودة على مستوى تعاونيات الحبوب.



كما طلب من هذه الأخيرة تكثيف العمل الميداني والجواري لمرافقة الفلاحين في المجال التقني من بداية الموسم إلى أخره بدون انقطاع.