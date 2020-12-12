أعلنت مديرية الأشغال العمومية بتيزي وزو عن غلق معبر وادي "أزاغار" ببلدية بوزقان, بشرق الولاية أمام حركة المرور،جراء فيضان واد الساحل.

وأوضح مدير الأشغال العمومية بالنيابة, رفيق صادوق ل/وأج, أن "الأمطار الغزيرة المسجلة خلال نهاية الأسبوع تسببت في فيضان الوادي الذي خرج عن مساره، ما أدى الى إغراق الطريق التي امتلأت بأغصان الأشجار ومختلف المواد التي جرتها المياه لتشكل عائقا وخطرا على حركة المرور".

كما أشار إلى الإعداد الجاري لدراسة،كما قال، من أجل "انجاز منشأة فنية على مستوى هذا الجسر الذي يشكل نقطة سوداء،بالرغم من تعزيزه العام الفارط بأعمدة سور حماية حديدي".

جدير بالذكر، أن مجرى الوادي المذكور المتواجد على مستوى الطريق البلدي الرابط ما بين بلديتي بوزقان وإلولا أومالو، قد تعرض لحادثين عام 2018 و2019، إذ تسبب هذا الأخير في وفاة شخص.

كما أفاد نفس المصدر بتسجيل عدة انهيارات أرضية وصخرية عبر إقليم الولاية جراء الأمطار المتساقطة نهاية الأسبوع، لاسيما على مستوى محاور الطرق الولائية رقم 30 بمنطقة ثاخوخث، ورقم 72 بالمكان المسمى "جسر بوجي" ورقم 25 بمخرج مقر بلدية ايت يحي موسى والطريق الولائي رقم 128 المؤدي إلى بوغني.

كما أشار إلى تشكل برك من مياه الأمطار عبر عديد المواقع، ما تطلب تجنيد وسائل مادية وبشرية هامة تابعة لوحدات صيانة الطرقات وفروع مديرية الأشغال العمومية والبلديات المعنية.