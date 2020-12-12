أغلقت السلطات الصينية في دونغ ينغ بمقاطعة هيلونغجيانغ الشمالية الشرقية المدينة بسبب خطر انتشار فيروس كورونا.



وقالت القيادة المحلية لمكافحة كوفيد -19 في بيان "بناءً على الوضع الوبائي ومن أجل منع انتشار الوباء ، يجب التحكم بصرامة في دخول وخروج الأشخاص اعتبارًا من 13 ديسمبر 2020".



كما أدخلت المدينة قيودًا على النقل. حيث يتم تعليق حركة مرور الركاب والنقل العام وسيارات الأجرة مؤقتًا، كما تُحظر حركة السيارات الخاصة في دونغ ينغ.



وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت: تم تسجيل 13 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"في 11 ديسمبر نزولا عن 15 إصابة في اليوم السابق (الجمعة)".



وأضافت اللجنة في بيان، نقلته "رويترز" أن "كل الحالات الجديدة جاءت من الخارج".



في اليوم السابق، الجمعة، قالت اللجنة: إن "البر الرئيسي سجل 15 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس، ارتفاعا من 12 إصابة في اليوم السابق (الخميس)".