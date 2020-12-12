أصيب ما لا يقل عن 17 شخصا بجروح في أعمال عنف بين أهالي منطقة دوز من ولاية قبلي وأهالي منطقة بني خداش من ولاية مدنين جنوب تونس، استخدمت فيها بنادق بسبب نزاع عقاري.



وتدخلت قوات الأمن التونسية لفض الاشتباكات بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء التونسية.



واندلعت أعمال العنف للمرة الأولى قبل نحو أسبوع لكن قوات الأمن تدخلت ومنعت توسع الاشتباكات قبل أن تستأنف اليوم من جديد.



ويعود الخلاف بين المنطقتين المتجاورتين، إلى نزاع عقاري على منطقة "العين السخونة" التي تقع في الصحراء وتضم بئر مياه ساخنة تستقطب الزوار للتداوي، إذ تطالب كل معتمدية بضم المنطقة إليها.



وتعرضت ممتلكات خاصة وسيارات وأكواخ في "العين السخونة" للتخريب والحرق من قبل المتشاجرين الذين تراشقوا بالحجارة واستخدموا بنادق صيد.