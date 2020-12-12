أعلن سفير الولايات المتحدة في الرباط ديفيد فيشر السبت أن بلاده اعتمدت "خريطة رسمية جديدة" للمغرب تضم أراضي دولة الجمهورية العربية الصحراوية، وذلك خلال مراسم أقيمت في السفارة الأميركية في الرباط.



وأشار إلى أن الخارطة التي تضم إلى المملكة المغربية كامل أراضي دولة الجمهورية العربية الصحراوية، "ستقدمّ إلى الملك محمد السادس" الذي "بحكمته وبعد نظره" اعترف بالاحتلال الصهيوني.



وكان ترامب أعلن الخميس الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية مقابل تعهّد المغرب تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.