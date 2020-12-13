حسم ريال مدريد دربي العاصمة الاسبانية لصالحه وألحق بجاره وغريمه أتلتيكو الخسارة الاولى هذا الموسم، بفوزه عليه 2-صفر السبت ضمن المرحلة الثالثة عشرة من الدوري المحلي لكرة القدم.



وسجل البرازيلي كاسيميرو (15) والحارس السلوفيني يان أوبلاك (خطأ في مرماه 63) الهدفين في الدربي رقم 167 بين الفريقين.



وعزز ريال حامل اللقب افضليته في مباريات دربي الدوري بفوزه الـ89 مقابل 39 خسارة ومثلها من التعادلات، علمًا ان مجمل المباريات التي جمعت بين الفريقين في جميع المسابقات وصل إلى 226 يتسيدها أيضًا الفريق الملكي.