تخوض الإعلامية الجزائرية على قناة الجزيرة، خديجة بن قنة، تجربة "بودكاست" جديدة تتضمن تقديم أول سلسلة من نوعها في العالم العربي عن المضايق البحرية عنوانها " مفاتيح البحار".

وتتزامن هذه السلسلة التي تقدمها الإعلامية القديرة خديجة بن قنة مع احتفال "بعد أمس"، أول بودكاست عربي يومي، بالذكرى الأولى لإطلاقه.

وشارك في إعداد هذه السلسلة الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية في جامعة جورج ميسن في واشنطن والباحث والكاتب في الشؤون الدولية الأستاذ نبيل عودة والمنتجون دعاء الشيخ وكوثر أبو سعدة وعبد الكريم عوير.

وتروي السلسلة قصة اكتشاف البرتغالي "فاسكو دي غاما" طريق رأس الرجاء الصالح البحري نحو الهند وبدء صراع الهيمنة على المضائق والبحار بعد انفجار الثورة الصناعية واختراع المحركات البخارية والتلغراف وصولا إلى تأميم قناة السويس في القرن العشرين.

وتنقل السلسلة تاريخ أهم حروب المضائق بعد سقوط غرناطة وانتهاء الوجود الإسلامي مرورا بالحرب العالمية الثانية والتنافس في البحر المتوسط بين القوى البحرية في الغرب وروسيا، بجانب تركيا ومعركة جناق قلعة على مضيق البوسفور والدردنيل للوصول إلى المياه الدافئة.

وفي أكثر المناطق المائية سخونة حول العالم، تحكي السلسلة قصة حرب الناقلات في مضيقي هرمز وباب المندب كما تبحر السلسلة بعيداً باتجاه الشرق نحو مضيق ملقا الذي يشهد تنافساً أمريكياً صينياً.