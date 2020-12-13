أبدى رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر عبد الناصر ألماس امتعاضه من قرار لجنة تنظيم المنافسات بالكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم والقاضي بإعادة مواجهة مولودية الجزائر ضد نادي " بافلز" البينيني.

وقال ألماس في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية : "الاتحادية الجزائرية لم تساندنا في هذه القضية، سيما وأن الفريق البينيني مارس ضغوطات كبيرة على الكاف، عبر ممثليه."

وأضاف: "في حال عدم قدرة الفريق القدوم إلى الجزائر، سنواجه احتمال نقل المباراة إلى بلد آخر."

وأوضح ألماس بخصوص سفرية "بافلز" إلى الجزائر: "نحن بصدد دراسة مخطط الرحلة المناسب لقدوم الوفد البينيني إلى الجزائر ،من المحتمل أن تكون عبر مطار الدار البيضاء بالمغرب وبعدها سنعلم "الكاف" بتاريخ وصوله من أجل إعادة برمجة اللقاء".