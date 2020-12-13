توفي شخصان في حادث اصطدام مركبتين على مستوى الطريق الوطني رقم 88 الرابط بين ولايتي خنشلة وباتنة في محوره الرابط بين بلديتي تاوزيانت ودوفانة، حسبما استفيد اليوم الأحد من المديرية الولائية للحماية المدنية.

واستنادا لذات المصدر فإن الوحدة القطاعية للحماية المدنية بتاوزيانت، تلقت مساء أمس السبت نداء استغاثة يفيد بوقوع حادث سير إثر اصطدام شاحنة نصف مقطورة بسيارة نفعية على مستوى الطريق الوطني رقم 88 بإقليم بلدية تاوزيانت ليتنقل عناصرها إلى عين المكان للتدخل أين تم تسجيل وفاة شقيقين يبلغان من العمر 20و11 سنة على التوالي كانا على متن السيارة النفعية ليتم تحويل جثتيهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية العمومية حيحي عبد المجيد بقايس.

وفتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.