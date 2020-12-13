حصد الدولي الجزائري آندي ديلور الثناء مجددا ونال الإشادة من قبل وسائل الإعلام الفرنسية بعد المستوى الذي قدمه خلال مواجهة فريقه عشية أمس أمام "لانس" والتي انتهت بتفوق زملاء ديلور بثلاثة أهداف لهدفين.

وجاء عبر الصفحة الرسمية للرابطة الفرنسية لكرة القدم على تويتر: "المهاجم الجزائري آندي ديلور كان في كل أرجاء الملعب هذه الليلة."

ودخل ديلور أساسيا خلال المواجهة بعدما غاب عن لقاء باريس جرمان خلال الجولة الماضية، وانتظر الطاقم الفني لمونبوليه الضوء الأخضر من الرابطة الفرنسية لأجل عودة ديلور بعد تماثله للشفاء من فيروس كورونا.