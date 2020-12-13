ثمن مدرب وفاق سطيف نبيل الكوكي الفوز المحقق خارج الديار أمام اتحاد بلعباس بهدفين دون رد.

وقال الكوكي في تصريحات للصفحة الرسمية للفريق على الفايسبوك :" فوز اليوم هو كان تدارك لنقاط التعادل المسجل بملعبنا أمام سريع غليزان ، الرغبة في العودة بالنقاط كاملة من بلعباس كان حاضرا لدى اللاعبين."

وأضاف :" ليس من السهل إيجاد نسق لعب معين بعد 8 أشهر من الراحة ، الأمر صعب نوعا ما ، الإصابات موجودة على مستوى كبار الأندية في العالم ، ربما مع وصول الأندية للجولة الثامنة من المنافسة ستستعيد البطولة الجزائرية نسقها المعتاد."

وعن اللاعبين الشبان قال أوضح التقني التونسي بأن هناك من يؤكد أحقيته بالتواجد معنا ، فيما يتطور مستوى البعض الآخر من مباراة لأخرى."