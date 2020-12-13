انقلب قارب صيد فجر اليوم الأحد وبالضبط في حدود الساعة الثالثة صباحا و5 دقائق، في سواحل الجزائر العاصمة، كان على متنه 9 أشخاص، نجا ستة منهم بعد تدخل أعوان الحماية المدنية فيما لا تزال عملية البحث عن زملائهم الثلاثة متواصلة من طرف فرق الغطاسين التابعين لمديريتي الحماية المدنية لولاية الجزائر وتيبازة.

كشف المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر، الملازم الأول، بن خلف الله خالد، أن قارب الصيد انقلب في حدود الساعة الثالثة صباحا بسبب التقلبات الجوية وهيجان أمواج البحر. "

وأكد بن خلف الله أن القارب كان يقل 9 صيادين، جميعهم شباب تتراوح أعمارهم بين 30 و40 عاما، نجا منهم 6 قمنا بإجلائهم إلى الساحل، فيما لا تزال عملية البحث متواصلة عن 3 آخرين".

وأكد المتحدث أن هيجان البحر وارتفاع الأمواج صعب من مهمة فرق الغطاسين، وهي فرق الغطاسين لولاية الجزائر العاصمة، وفرق الغطاسين للوحدة الوطنية للتدريب والتدخل وتم الاستنجاد كذلك بفرقة الغطاسين لولاية تيبازة.