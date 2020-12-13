وضع اليوم عناصر الأمن الحضري الثاني لأمن ولاية الوادي حدا لنشاط جماعة إجرامية مختصة في تهريب المؤثرات العقلية وحجز كمية معتبرة تزيد عن 33 ألف قرص مهلوس كانت بحوزتها.

وحسب مصدر مسؤول من الشرطة لـ"الخبر"، فإن تفاصيل العملية تعود إلى قيام شخصين في العقد الثالث من العمر ينحدران من مدينة الوادي بإدخال كمية ضخمة إلى المنطقة من المؤثرات العقلية ذات منشأ أجنبي مهربة من الخارج، حيث كان المتورطان يعتزمان إبرام صفقات لبيعها وترويجها محليا وكذلك توجيه كميات منها إلى إحدى ولايات الوسط.

وأضاف المصدر ذاته، بأنه تم رصد تحركات المتورطين ثم توقيف سيارتهما السياحية المستعملة في نقل الحمولة والتي بعد تفتيشها الدقيق عُثر فيها على 33040 قرصا مهلوسا.

وقد تم تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية عن جرم تكوين جماعة أشرار والحيازة والتخزين لغرض البيع لمواد مخدرة ذات منشأ أجنبي، والتهريب باستعمال وسيلة نقل لمواد صيدلانية ضارة بالصحة العمومية.