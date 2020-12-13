أقدم صبيحة اليوم عشرات المواطنين من سكان حي كاف الطير ببلدية شلالة العذاورة جنوب شرقي المدية على الطريق الوطني رقم 60 المؤدي إلى بلديتي تافراوت وعين بوسيف احتجاجا على افتقار بعض سكنات الحي إلى الربط بشبكة الغاز الطبيعي مطالبين السلطات المحلية بالتدخل و تمكينهم من خدمة الغاز ووضع حد لمعاناتهم مع المناخ البارد الذي يميز المنطقة هذه الأيام خاصة وان أنبوب الشبكة لا يبعد إلا ببضعة أمتار عن سكناتهم المسماة بالشعبة.

وقد تسبب الاحتجاج في عرقلة حركة السير، وخلال تنقل رئيس الدائرة فتح باب الحوار معهم و قام بمعاينة إلى السكنات التي تفتقد العملية الربط ووعد التكفل لهذا الانشغال في أقرب الأحوال الممكنة.