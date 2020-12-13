استغل لصوص انشغال عائلة الأسطورة الإيطالي الراحل، باولو روسي، بمراسم جنازته، مساء أمس السبت، ليقتحموا منزله ويسرقوا متعلقاته الشخصية، بما في ذلك ساعته.

ووفقا لصحيفة " فوتبال ايطاليا" فان "فيديريكا كابيليتي" أرملة روسي اكتشفت تعرض منزلهما للسرقة ، بعد عودتها من الجنازة ، حيث وجد البيت في حالة فوضى.

وذكر المصدر، أن الشرطة تقوم حاليا بالتحقيق في مكان الحادث ، وجمع الأدلة.

وتوفي روسي الذي يعد أحد أساطير الكرة الايطالية و هداف مونديال عام 1982 الذي توج به منتخب بلاده إيطاليا، يوم الأربعاء الماضي، عن 64 عاما، بعد معاناة طويلة مع مرض عضال