جدد مكتتبو "عدل 2" سيدي عبد الله مشروع الرحمانية (ك 18) غرب العاصمة، مطلبهم لدى المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره قصد الضرب بيد من حديد وتسريع وتيرة أشغال التهيئة الخارجية مع تسليم سكناتهم التي انتظروها منذ 7 سنوات، آملين أن تجد انشغالاتهم آذانا صاغية من طرف الجهات الوصية.

وفي هذا الصدد، استغل المستفيدون من مشروع ك( 18) منبر "الخبر" من أجل ايصال انشغالهم والتعبير عن غضبهم بسبب "التباطؤ الكبير" والتأخر في وتيرة الانجاز الذي تعرفه عملية التهيئة الخارجية بموقعهم، مشيرين الى أنهم راسلوا الجهات المعنية في العديد من المرات من أجل التحرك والإسراع في وتيرة الأشغال، إلا أن لا شيء تغير عن وضعهم الى غاية كتابة هذه الأسطر.

وذكر ممثلون عن المكتتبين ، أن الورشة تسير بوتيرة ضعيفة، حيث أن أشغال التهيئة والشبكات المختلفة تعرف تأخرا كبيرا بغالبية المواقع، كما شددوا على ضرورة دفعها أكثر حتى تسلم سكناتهم في أقرب الآجال، مشيرين الى أنهم من المكتتبين الأوائل من صيغة عدل 2013.

وفي السياق ذاته، أوضح المتحدثون أنه توجد عدة نقائص وعراقيل وقفت حجر عثرة أمام تقدم الأشغال منها تأخر مشروع الربط بشبكات الغاز الطبيعي والصرف الصحي وغيرها، ما تسبب في تأخر تسليم السكنات للمكتتبين الذين لديهم شهادات الاستفادة ورغم دفعهم كل المستحقات.

وعليه، ناشد هؤلاء الغاضبون الجهات الوصية تعزيز المشروع باليد العاملة وتكثيف ساعات العمل بفوجين أو بثلاثة أفواج إن أمكن، وذلك من أجل تدارك التأخر المسجل في وتيرة الإنجاز، وتسليمهم مفاتيح شققهم وإسكانهم في أقرب وقت، سيما وأن أغلب العائلات تعاني من مصاريف الكراء الباهضة الثمن أو ضيق السكن وآخرون يعيشون عند أقاربهم. كما يعتزم المعنيون تنظيم وقفات أخرى أمام مقر وكالة "عدل" بسعيد حمدين والاحتجاج أمام وزارة السكن من أجل الإسراع في الإنجاز وتسليم المشروع للمكتتبين.